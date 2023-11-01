"Это только внутренняя дестабилизация": Данилов о желании РФ к переговорам и ее новом плане

Сегодня Россия стремится перейти в какие-то переговоры, консультации, как они сейчас начинают говорить. Это свидетельствует о том, что они осознали: победить Украину военным путем возможности у РФ нет.

Об этом в эфире телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Активно работают

Как отмечает Данилов, россияне будут запускать другой план. Однако следует отметить, что к подобным вещам они прибегали и раньше.

"Это только внутренняя дестабилизация. Они готовят свои политические проекты, они готовят на сегодня русскоязычную фронду, которая, к сожалению, постоянно присутствует в ВР. Они сейчас собираются возрождать движения, которые уже давно были на политическом кладбище типа "Женщины за мир" и многие другие вещи. Они сейчас этим вопросом активно занимаются", – подытожил секретарь СНБО.

Ранее Данилов также прокомментировал возможности РФ наносить удары по инфраструктуре Украины.

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