"Это тот мир, в который мы не хотим возвращаться": в НАТО раскритиковали идею "финляндизации" Украины

"Это тот мир, в который мы не хотим возвращаться": в НАТО раскритиковали идею "финляндизации" Украины

По словам генсека НАТО, Украина имеет право сама решать подавать заявку на вступление в Альянс или нет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подверг критике идею "финляндизации" Украины. Он считает, что Украина сама должна решать вопрос вступления в Альянс.

Об этом он сказал в интервью испанскому изданию La Vanguardia.

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"Все союзники по НАТО признали право всех стран определять свой собственный путь. Идея о том, что великие государства могут решать, что могут делать соседи, – это именно тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Сферы влияния являются частью истории и должны оставаться частью истории", — заявил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что Украина имеет право сама решать подавать заявку на вступление в Альянс или нет.

Как известно, Финляндия, подвергшаяся нападению Советского Союза 1939 года, защитилась от полной оккупации, но была вынуждена согласиться с потерей территорий, а после Второй мировой войны ей была навязана политика неприсоединения и другие ограничения. Только после развала СССР Финляндия в 1995 году присоединилась к Европейскому Союзу и теперь отмечает, что имеет право вступить в НАТО.

Напомним:

Французская газета Le Figaro сообщила, что в самолете в Москву президент Франции Эммануэль Макрон сказал нескольким журналистам, что среди идей для обсуждения есть возможность так называемой "финляндизации" Украины — согласия на фактическое ограничение украинского суверенитета и в частности украинского права на участие в определенных оборонных или политических союзах

Впоследствии, находясь с визитом в Киеве, во время переговоров с Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон опроверг информацию французских СМИ о возможности "финляндизации" Украины как одной из тем его разговора с российским президентом.

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