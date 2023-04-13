"Это ужасно": в Техасе заживо сгорели более 18 тысяч коров

В Техасе произошло масштабное ЧП. В результате взрыва и пожара на огромной молочной ферме погибло более 18 тысяч коров.

Об этом пишет USA Today.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за перегрева одного из конвейеров. А по всему предприятию огонь распространился из-за вентиляции.

"Это ужасно", — сказал мэр Диммитта Роджер Мэлоун о количестве погибшего крупного рогатого скота. – Я не думаю, что здесь такое когда-то случалось. Это настоящая трагедия".

Это был самый большой случай гибели крупного рогатого скота в США с тех пор, как Институт благосостояния животных, вашингтонская группа по защите прав животных, начала отслеживать пожары в коровниках и фермах с 2013 года.

Это превысило предыдущий рекорд: пожар 2020 года на молочной ферме в северной части штата Нью-Йорк, уничтоживший около 400 коров, сказала Элли Грейнджер, консультант института по политике.

"Это самый большой смертельный пожар с участием крупного рогатого скота, который мы знаем", — сказала она об инциденте в Техасе.

Напомним, в грузинских горах более полутысячи овец убила молния.

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