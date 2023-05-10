"Это уже даже не русофобия, а безумие": Песков — о решении Польши переименовать Калининград

В Кремле заявили, что это "даже не русофобия" и что "Польша скатывается в безумие".

В Кремле решение Польши о переименовании Калининграда и области называют "граничащим с безумием".

Такую реакцию оставил представитель российского президента Путина Дмитрий Песков, передают пропагандистские СМИ.

"Переименование Польшей Калининграда на Крулевец является уже не русофобией, а граничащим с безумием процессом", — посетовал он.

Также Песков заявил, что Польша на протяжении всей истории "иногда скатывается в это безумие своей ненависти к россиянам и ничего хорошего для Польши и поляков это не приносит".

Напомним, в Польше решили переименовать российский Калининград и область. Теперь в стране будут использоваться названия "Крулевец" (Królewiec) и "Крулевецкая область" вместо "Калининград" и "Калининградская область". Комиссия по нормированию географических названий за пределами Польши заявила, что нынешнее российское название города является "искусственным и не связанным ни с городом, ни с регионом".

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