Это уже не остановить: экс-глава внешней разведки заявил, что в России начался процесс "депутинизации"

В России с началом мятежа главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина началась "депутинизация" и этот процесс остановить уже будет невозможно.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал генерал-лейтенант, бывший глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.

"В России уже начался с пригожинского мятежа процесс депутинитизации... Этот процесс уже не остановить и наши спецслужбы должны его максимально ускорить... Российские генералы и элиты уже осознали бесперспективность продолжения горячей фазы войны с Украиной или гидрбридной и холодной войны с Западом", – заявил Кондратюк.

Он отметил, что только Путин мешает процессу выхода из этого тупика, поэтому в России проводят контролируемый процесс смены Путина, которому уже ищут преемника.

"Речь идет уже об установлении европейскими спецслужбами контактов представителей ФСБ с находящимися за рубежом лидерами российской оппозиции, что является свидетельством прежде всего того, что же переговоры продолжаются", — заявил Кондратюк.

Он отметил, что смена власти ускорится с того момента, когда элиты придут к согласию относительно преемника.

"Будет ли это физически сделано, подпишет ли он как Ельцин отказ от власти — это тоже возможно, но в России Путину уже не на кого опереться", — добавил бывший глава Службы внешней разведки.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение последней недели российский диктатор Владимир Путин пытался казаться уверенным после мятежа, который совершил владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин. Впрочем, в своих попытках глава Кремля потерпел неудачу.

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что власти США должны усилить давление на российские власти, которые уже стоят перед рядом экономических и военных проблем.

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