"Это уже не тот человек": знакомый с Путиным дипломат отметил очевидные проблемы со здоровьем хозяина Кремля

У американского дипломата были личные встречи с Путиным, поэтому он может сравнивать, как изменился президент РФ за последние годы.

Бывший постоянный представитель США при НАТО и бывший специальный представитель правительства США в Украине Курт Волкер считает, что здоровье российского президента Владимира Путина серьезно пошатнулось за последние годы.

Об этом он говорил в интервью британскому изданию Daily Express.

“Я действительно считаю, что у него есть определенные проблемы со здоровьем. Мне особенно запомнилось, как он сидел под пледом на параде [9 мая] в прошлом году... Это уже не тот человек, который сидел на коне с голым торсом. В прошлом году у него явно были и, наверное, продолжаются проблемы со здоровьем", – подчеркнул Волкер.

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Издание отмечает, что у американского дипломата были личные встречи с Путиным, когда Курт Волкер занимал должность спецпредставителя США при НАТО в 2008—2009 годах. Поэтому он может сравнивать, как сменился хозяин Кремля за последние годы.

Кроме того, Курт Волкер отметил, что заметил у российского президента "очевидно геноцидный образ мышления". По его мнению, он не будет прекращать войну в Украине, поскольку считает, что "может победить".

"В случае поражения он [Путин] уничтожит свою страну, и вряд ли это переживет", — прогнозирует дипломат.

Напомним, настоящий Владимир Путин в последнее время почти ни с кем не встречается, а его двойников можно отличить по нескольким отличиям.

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