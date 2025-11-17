"Это уже война": эксперт объяснил, что Россия делает в Европе прямо сейчас

Путин с военными РФ / © Associated Press

Россия уже начала гибридную войну против стран Европы и в случае перехода к открытой агрессии сделает это без предупреждения.

Такое мнение в эфире телеканала "КИЕВ24" высказал военный аналитик, экскомработник СБУ Иван Ступак.

"Для РФ то, что она делает сейчас в Европе, – это уже война. Асимметричная, нелинейная, гибридная – называйте это как угодно. Но она продолжается", – отметил Ступак.

По его словам, нынешняя стратегия России базируется на концепции незаметного втягивания противника в конфликт, описываемый советским военным теоретиком Георгием Иссерсоном. Его разработки активно цитирует начальник генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Иссерсон имел такое мнение: войны не объявляют, войны начинают", - подчеркнул аналитик.

Ступак подчеркнул, что хотя на территории ЕС пока нет открытого противостояния, для России текущая деятельность в регионе – это уже форма войны, которая ведется нестандартными методами.

Он также обратил внимание на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что Европа может переживать "последнее мирное лето".

"Это просто фигура языка - пока трудно сказать. Но точно, что Россия что-то готовит", - добавил Ступак.

Напомним, в октябре глава Федеральной службы внешней разведки Германии Мартин Егер предупредил, что Россия может спровоцировать "горячее противостояние" в любой момент. Он отметил, что диктатор Владимир Путин готов испытывать границы Европы, используя гибридные средства для подрыва единства НАТО и дестабилизации демократий. Глава разведки подчеркнул, что угроза со стороны России реальна уже сейчас, а не отдалена до 2029 года.