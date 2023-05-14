"Это визит ради нескольких целей": политолог Фесенко о переговорах Зеленского в Италии и Германии

Для того чтобы Россия не напала снова на Украину, чтобы изменить баланс сил.

Пребывание президента Украины Владимира Зеленского в Италии и Германии важно на фоне укрепления связей, перспектив вступления в НАТО и ЕС.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил политолог Владимир Фесенко.

"Это визит ради нескольких целей: укрепление наших политических, военных связей с двумя влиятельными странами, которые входят в "Большую семерку" (G7), которые могут нам помогать и помогают активно в военном и экономическом плане", — отметил Фесенко.

Он назвал еще одну цель таких визитов – стратегическую. Для того чтобы Россия не напала снова на Украину, чтобы изменить баланс сил.

"Это вопрос о гарантиях безопасности, в частности, о перспективе вступления Украины в НАТО. Это вопрос, я думаю, он обсуждался в Риме и будет обсуждаться в Берлине. Это тоже одна из главных целей и вчерашнего, и сегодняшнего визитов нашего президента. Это уже работа на будущее, на новую архитектуру европейской безопасности так, чтобы были обеспечены интересы Украины и одновременно, чтобы действительно лишить возможности Россию снова нападать и на Украину, на другие страны.Усиление блока НАТО за счет Украины, изменение баланса сил и в Европе на постсоветском пространстве — это тоже гарантия безопасности”, — сказал он.

По словам эксперта, во время визита Зеленского в Берлин главы стран могли договориться о поставках вооружения и двустороннем сотрудничестве.

“Для нас Германия важна как не просто важный международный партнер, а как страна, оказывающая огромное влияние внутри Европейского Союза. Это значимо для нашей европейской интеграции", — сказал Фесенко.

Он сообщил, что сейчас идет подготовка к решению о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Нужно определить, когда эти переговоры начнутся, какова будет их повестка дня. И вопрос о членстве Украины в НАТО. Пока идет война, речь не идет, но мы хотим добиться конкретики, чтобы сразу после завершения нынешней войны началась процедура присоединения Украины к НАТО Как это произошло с Финляндией, и сейчас ждут и вступления Швеции.Вот это для нас важно.Но я думаю, вопросы вооружения будут обсуждаться.Предполагается, что будет заявлено, неофициально появилась информация, что Германия предоставит крупнейший пакет военной помощи за весь время нынешней большой войны между Россией и Украиной, это само по себе значимое», — сказал Фесенко.

Визит Зеленского в Италию и Германию – это подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле.

Это активная работа с влиятельными странами, которые могут и уже, по сути, являются нашими активными партнерами. Но общественность этих стран, разные политические силы нужно убеждать в том, что у Украины максимально быстро, сразу после завершения нынешней большой войны стать членом НАТО”, — отметил он.

И в ближайшее время состоится саммит Большой семерки, где вопрос войны России против Украины, помощи Украине будет там одним из главных. И Германия и Италия являются членами G7.

«И в этом плане координация действий, предоставление украинской позиции для двух стран Большой семерки для нас тоже очень значима. Так что, я бы сказал, такая большая фронтальная дипломатическая атака Украины сразу по нескольким направлениям. И два этих визита и в Италию, и в Германию очень значимы для нас как раз в перспективе очень важных международных саммитов в ближайшие месяцы”, — считает Фесенко.

По поводу встречи Зеленского с Папой Римским политолог считает, что это гуманитарные вопросы, в частности, вопрос о содействии в освобождении захваченных украинских детей и гражданских лиц, которых заставили переехать в Россию.

"Я думаю, что святой престол и папа Франциск могут помочь, и об этом, конечно, речь шла. Думаю, что, наверное, речь шла и о том, что Папа Франциск должен, в конце концов, приехать в Украину. Его паства в Украине давно его ждет, и это было бы очень сильным мирным жестом Папы Римского даже в условиях войны. Вот это было бы настоящим реальным призывом к миру. Я думаю, что этот вопрос тоже поднимался во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с Папой Франциском", — добавил Фесенко.

Напомним, президент Украины Зеленский в Германии рассказал, что окончательно уничтожит российский империализм. Он призвал НАТО определить алгоритм будущего вступления Украины в Альянс.

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