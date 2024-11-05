"Это вообще не смешно": в СНБО отреагировали на сообщение британского журналиста о солдатах КНДР

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины прокомментировал информацию от британского журналиста Financial Times Гидеона Рахмана по поводу получения свободного доступа к Интернету и излишней заинтересованности порносайтами северокорейских солдат в РФ.

Об этом говорилось в сообщении руководителя ЦПИ СНБО Андрея Коваленко.

"Считаю, что представителям Financial Times не стоит пытаться хайпировать на теме КНДР и рассказывать об "интернете и порнографии", доступ к которым получили северные корейцы. Это все вообще не смешно", — написал Андрей Коваленко.

Он назвал не смешным тот факт, что военные КНДР будут воевать там, где бы не было, если бы Запад до сих пор демонстрировал силу.

"Они будут воевать и их придется убивать, тратя наши ресурсы в то время, пока все крайне обеспокоены. Не смешно, что, несмотря на такую ситуацию, на Западе шутят и умаляют проблему", — добавил Коваленко.

Он подчеркнул, что такая реакция недопустима, ведь приводит к промедлению и недопустимым последствиям.

Через несколько лет те, кто выживет, научат других в КНДР вместе с российскими инструкторами, и дроны уже улетят в направлении Сеула. Это все очень грустно, когда вместо адекватной реакции читаешь такую дураку", — сказал он.

Напомним, войска КНДР уже вступили в бой с ВСУ. Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил это 5 ноября. По словам главы Минобороны, сейчас речь идет не о масштабных военных операциях, а лишь о нескольких "небольших боестолкновениях".

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