Это война не только Путина: Кулеба ответил Шольцу по поводу его позиции против запрета на въезд россиян в ЕС

Канцлер Германии выступает против запрета россиянам въезжать в цивилизованные страны ЕС, поскольку события в Украине являются "войной Путина", а не обычных граждан России.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба резко прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца, выступившего против запрета россиянам въезжать в цивилизованные страны Евросоюза, поскольку события в Украине являются "войной Путина", а не обычных граждан России.

Министр иностранных дел ответил Шольцу в Twitter.

"Это война России, а не только Путина. Не Путин, а настоящие российские солдаты приходят из России, чтобы убивать, пытать и уничтожать. Россияне в большинстве своем поддерживают войну, радуются ракетным ударам по украинским городам и убийствам украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются Россией", – отметил Кулеба.

Напомним, Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, с некоторыми исключениями. В частности, он будет открыт для находящихся в Эстонии работников дипломатического представительства или консульского учреждения и членов их семей.

Читайте также: