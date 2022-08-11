"Это война Путина": Шольц не считает оправданным запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

Немецкий канцлер Олаф Шольц не согласен с идеей запретить въезд граждан России в Евросоюз.
Мол, ЕС принял множество мер и персональных санкций против сторонников "властных структур в России". В частности, против российских олигархов. Шольц отмечает, что ограничения и будут продолжать.
Об этом канцлер сказал на пресс-конференции, комментируя появляющиеся заявления, пишет Merkur.
По его словам, ответственность за вторжение в Украину несет диктатор Владимир Путин. "Это война Путина. И потому мне тяжело с этой идеей", — заявил Шольц.
Шольц отмечает, что не считает оправданным введение карательных мер против всех граждан России. Мол, это вроде бы ослабит эффективность санкций.
"Если мы санкции направим против всех, в том числе против невиновных, это скорее ослабит принятые меры", — добавил он.
Напомним, Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, с некоторыми исключениями. В частности, он будет открыт для работников дипломатического представительства или находящихся в Эстонии консульского учреждения и членов их семей.
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