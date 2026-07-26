«Это воздушное пространство НАТО»: Румыния сделала резкое заявление из-за терроризирующих дронов РФ

Истребитель F-16 / © Associated Press

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Утром 26 июля во время атаки России на Украину беспилотник залетел на территорию Румынии. Вражескую цель сбил истребитель F-16. Это третий инцидент за последние три дня.

Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.

«Сегодня утром, в 10:13, самолетом F-16 румынских ВВС был сбит новый беспилотник над территориальными водами Румынии в районе Сулина-Килия. Поздравляю румынских пилотов и наземные команды с профессионализмом, мужеством и эффективностью, с которыми они выполняют свои миссии», — сказал он.

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Президент напомнил, что согласно расследованию, проведенному прокуратурой, беспилотник, сбитый в пятницу утром, является «Шахедом», использующим РФ в войне против Украины.

Расследования в отношении беспилотников, сбитых вчера и сегодня, продолжаются.

Дан осудил действия России против страны НАТО. Он назвал их «недопустимыми» и «неприемлемыми».

«Недопустимо и нетерпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, одновременно воздушное пространство НАТО и воздушное пространство Европейского Союза. Такие действия неприемлемы. И мы относимся к ним с высокой серьезностью вместе с нашими союзниками», — добавил он.

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Российские дроны в Румынии — что известно

Напомним, в Румынии разразился скандал из-за российских дронов, которые в течение последних дней залетали в воздушное пространство страны. Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Совет Мируце назвал дезинформацией заявления об обвинениях против румынских военных.

На Совет Мируце набросились еще и потому, что якобы находился в отпуске во время атаки дронов. Он подтвердил этот факт, но заверил, что выполняет свою работу.

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