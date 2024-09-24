Это впервые за 77 лет: возле станции "Вернадского" зафиксировали рекордную скорость ветра

У станции " Академик Вернадский " в ночь на 22 сентября 2024 года ветер достиг скорости 42,5 метра в секунду, что равняется 153 километрам в час. Этот показатель является самым высоким с начала наблюдений, начавшихся в 1947 году.

Об этом сообщил Национальный Антарктический научный центр.

Они отметили, что недавно скорость ветра возле станции "Вернадский" достигла максимальной отметки 12 баллов по шкале Бофорта, которая классифицируется как ураган. Ветер разогнался до невероятных скоростей, что стало неожиданностью ночного дежурного, механика 29-й Украинской антарктической экспедиции Виталия Каминского. Во время обхода он заметил, что одна из лодок начинает отрываться от причала. Чтобы избежать потери, он разбудил своих коллег, чтобы покрепче привязать все лодки. Этот инцидент был запечатлен на видео.

К счастью, лодку удалось вернуть на место, и на станции не произошло серьезных разрушений, как объяснили учёные. Полярники подчеркнули, что сильные ветры в этой части света – обычное явление, и именно с ними им приходится сталкиваться больше всего. Для сравнения, в Украине считают стихийным явлением среднюю скорость ветра, превышающую 15 метров в секунду, в то время как в окрестностях "Вернадского" такие ветры могут длиться до 10 дней в месяц.

Предыдущие рекорды скорости ветра на станции (40,1 м/с) фиксировали дважды: в 1991 и 2015 годах, оба раза в августе. Сейчас сентябрь стал самым ветреным месяцем со средней скоростью 16 м/с, о чем отметили в НАНЦ. Эти данные свидетельствуют об особенностях климата региона и его экстремальных условиях, с которыми полярники ежедневно сталкиваются в своей работе.

Напомним, впервые за несколько лет на станции "Академик Вернадский" снова появился императорский пингвин. Биологи сообщили, что это молодой пингвин, что подтверждается его серой "подростковой" окраской на частях головы. В последний раз императорских пингвинов наблюдали здесь более трех лет назад.

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