"Это все случайность": премьер Румынии успокаивает людей после очередного падения обломков дрона в стране

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку призвал сохранять спокойствие граждан страны и подчеркнул, что на них "никто не нападает". По его словам, правительство контролирует ситуацию после того, как 13 сентября на территории Румынии в очередной раз обнаружили обломки дрона.

Об этом сообщает Digi 24.

"На нас никто не нападает, люди добрые. Давайте успокоим население, потому что мы все сходим с ума", — сказал Чолаку.

Он подчеркнул, что опасности нет, но "это нормально, что государство принимает определенные меры".

"Это все случайность, были какие-то остатки беспилотников, которые пересекали Дунай, мы не говорим о нападении на Румынию. По всей области объявлены Ro-Alert, телефоны работают, везде есть покрытие", — добавил он.

По словам чиновника, в обломках дрона не было взрывчатки и ничего, что могло бы повредить людям.

Он заявил, что ситуация в районе границы с Украиной контролируется.

Добавим, что обустроено укрытие в селе Плауру, где также были обнаружены обломки БПЛА. По словам премьера, они необходимы для того, чтобы мир был безопасным.

"Те укрытия тоже сделали. Это действительно выглядит не эстетично, это было быстрое вмешательство, потому что люди не чувствовали себя в безопасности", — сказал он.

Напомним, после вражеской атаки РФ по Одесской области на территорию Румынии, члена НАТО, упал беспилотник. Его останки вроде бы обнаружили в районе городов Нуферул и Виктория Тульчинского уезда.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Там ад прямо сейчас! Фронт кипит! Вы должны это знать!

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber