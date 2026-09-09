"Это всё ещё Польша?": сине-желтая разметка возле школы вызвала бурную реакцию

Места для парковки K+R

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В польском городке Рашине, пригороде Варшавы, дорожная разметка возле местной школы, выполненная в сине-желтых тонах, вызвала острую общественную дискуссию. Часть местных жителей и пользователей социальных сетей решила, что цвета могут быть связаны с Украиной, а некоторые даже предположили, что парковочные места якобы предназначены «только для украинцев».

Об этом сообщает издание Wirtualna Polska.

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Речь идет о зонах Kiss and Ride («Поцелуй и уезжай»), оборудованных возле школы для родителей, которые привозят детей. Они предназначены для кратковременной остановки, чтобы высадить ребенка, после чего водитель должен продолжить движение. Такая организация пространства должна предотвращать заторы на дороге и создавать более безопасные условия для школьников.

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Впрочем, сине-желтое оформление дорожной разметки вызвало у части жителей Рашина ассоциации с украинским флагом. Как отмечает Wirtualna Polska, некоторые люди восприняли появление таких мест как возможный жест поддержки украинских школьников, а в отдельных случаях это стало поводом для гораздо более острых предположений.

Одна из жительниц города рассказала журналистам, что сначала была шокирована, увидев новую разметку, поскольку подумала, что «уже начинает что-то происходить». Другие собеседники издания также подтвердили, что сине-желтые цвета вызывали у них ассоциации с украинским флагом.

На фоне дискуссии ситуацией воспользовались и польские политики. В частности, депутат от партии «Конфедерация» Конрад Беркович даже поставил под сомнение польскую государственность, комментируя появление сине-желтых парковочных мест. «Это все еще Польша?» — задал он странный риторический вопрос.

В то же время в администрации гмины Рашин пояснили, что никакой особой связи с Украиной у этой разметки нет. Заместитель главы гмины Анета Вротна подчеркнула, что зона Kiss and Ride предназначена для всех жителей, которые подвозят детей в местные школы и должны быстро их высадить.

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По её словам, работы над разметкой ещё не завершены. На ней должны появиться надписи «Kiss and Ride» и обозначения «K+R», а вокруг цветной зоны будет нанесена белая рамка в соответствии с европейскими стандартами. Таким образом, в гмине рассчитывают окончательно разъяснить назначение этих мест и положить конец их неоднозначным интерпретациям.

Wirtualna Polska отмечает, что история в Рашине стала наглядным примером того, как обычный элемент городской инфраструктуры может превратиться в предмет политических споров и интерпретаций на фоне распространения фейков и дезинформации.

Напомним, что политические манипуляции перед выборами и споры вокруг исторической памяти превращают повседневную неприязнь в волну насилия против украинцев в Польше.

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