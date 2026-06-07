"Это вторжение": глава Пентагона раскритиковал Европу из-за нелегальных мигрантов

глава Пентагона раскритиковал Европу / © Associated Press

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Глава Пентагона Пит Хегсет выступил с речью во время церемонии во Франции по случаю 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии, где раскритиковал Европу и поднял тему нелегальной миграции.

Об этом сообщили DRM News.

Глава Пентагона раскритиковал Европу за нелегальную миграцию

Глава Пентагона Пит Хегсет во время выступления на церемонии по случаю 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии начал критиковать Европу за нелегальных мигрантов. Нелегальную миграцию в Европе он назвал «вторжением».

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В частности, Хегсет подверг критике европейские страны за неспособность справиться с нелегальной миграцией. Он призвал активнее реагировать на ситуацию, которая разворачивается на внешних границах ЕС.

В последнее время США несколько раз призывали Европейский Союз усилить контроль над границами и усилить безопасность. Хегсет заявил, что к берегам Испании, Италии, Греции и Болгарии продолжают прибывать лодки с мигрантами, а европейские столицы не принимают достаточных мер по противодействию этому.

«К сожалению, сегодня разные побережья Европы атакуют другие, опасные идеологии. В Испанию, Италию, Грецию и Болгарию прибывают лодки и люди. Когда европейские столицы сделают что-нибудь, чтобы справиться с этим вторжением? Или слишком поздно? Я молюсь и верю, что нет», — сказал Пит Хегсет.

Во время выступления Хегсет акцентировал внимание на важности сильных союзнических отношений и ответственности каждой из стран за собственную безопасность.

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Также он добавил, что победы в войнах одерживают союзники, которые готовы брать на себя реальные обязательства и жертвы, а не только декларировать поддержку на словах.

Хаотические приказы могут обойтись США в миллионы долларов

Напомним, непоследовательные решения президента США Дональда Трампа по военному присутствию в Европе могут стоить налогоплательщикам миллионы долларов.

По данным Associated Press, Пентагон сначала отменил развертывание войск в Польше и Германии для сокращения контингента на 5 тысяч человек, но вскоре Трамп объявил о намерении отправить такое же количество военных в Польшу.

Из-за смены приказов, когда часть техники уже была в пути, расходы только на подготовку предварительной ротации составляли около 32 миллионов долларов.

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Эти противоречивые сигналы из Вашингтона существенно усложнили планирование операций и вызвали обеспокоенность европейских союзников. На фоне войны России против Украины НАТО опасается, что нестабильность американской политики может ослабить доверие к оборонным гарантиям Альянса.

Ситуация усугубляется финансовым состоянием американской армии. Сухопутные войска США уже сталкиваются с дефицитом бюджета в размере от 2 до 6 миллиардов долларов, из-за чего военному ведомству приходится сокращать отдельные программы подготовки и поддержки боеготовности.

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