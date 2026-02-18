- Дата публикации
«Это выходит за пределы любой человеческой морали»: Тихий о решении МОК относительно россиянки с табличкой Украины
Россиянка Анастасия Кучерова несла табличку «Украина» на открытии Игр-2026, чем вызвала негодование в Украине и за ее пределами. Решение МОК уже прокомментировал МИД Георгий Тихий.
В МИДе отреагировали на инцидент с табличкой Украины в руках россиянки на открытии зимних Олимпийских игр в Милане. Его назвали совершенно позорным.
Об этом сообщает МИД .
Спикер МИД назвал этот факт «отвратительным».
«Это выходит за рамки любой человеческой морали и любых принципов. Честно говоря, это трудно даже описать словами» — подчеркнул он, подчеркнув, что такая ситуация позорна и неприемлема», — подчеркнул Тихий.
Как мы писали, на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026 в Милане табличку с надписью "Украина" несла россиянка Анастасия Кучерова . Такое решение МОК восприняли крайне возмутительно. Кучерова, проживающая 14 лет в Италии, объяснила этот шаг символическим протестом против войны. В то же время девушка добавила, что понимала право идущих рядом украинцев на гнев к любому россиянину. Она также сказала, что не посещала Россию с 2018 года, и опасается последствий своих слов для знакомых в РФ.