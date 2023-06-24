"Это закончится либо серьезным кровопролитием, либо Путин потеряет власть", — российский журналист о мятеже Пригожина.

Пригожин ведет себя как человек, который пытается взять власть в свои руки, но об этом он не заявляет.
Стремительный бунт главы "вагнеровцев" Евгения Пригожина демонстрирует серьезный паралич российских властей.
Об этом заявил заместитель главного редактора российского издания "Верстка" Алексей Левченко в эфире телеканала FREEДОМ .
По его словам, последние события свидетельствуют о расколе в Минобороны РФ.
“Об этом говорить сама картинка, когда человек, который только вчера объявили военным преступником и ФСБ возбудил против него уголовное дело, спокойно находится в Ростове в штабе Южного военного округа и разговаривает с заместителем министра обороны, как ни в чем не бывало, и вести себя совершенно по-хозяйски. Это говорить о том, что правовая вертикаль перестала действовать в России», – сказал Левченко.
Эксперт отмечает, что ситуацию нельзя назвать военным переворотом в России.
"Однако Пригожин ведет себя как человек, который пытается взять власть в свои руки, но об этом он не заявляет". Он озвучивает удивительные требования: дайте мне дальше. Очевидно, что его амбиции продолжаются. Сейчас власти у Путина шатаются очень сильно", — рассказывает журналист.
Он резюмирует, что события, разворачивающиеся сейчас в России, могут привести к тому, что это либо закончится серьезным кровопролитием, либо просто Путин очень быстро потеряет власть.
Бунт Пригожина в России
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил , что его наемники намерены дойти до Москвы.
В Украине говорят, что будут строиться отношения с Россией только по линии фронта, несмотря на намерения Пригожина.
На фоне последних событий российский диктатор Владимир Путин из-за вооруженного восстания ЧВК "Вагнер" приказал ликвидировать террориста Евгения Пригожина.
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