"Это закончится либо серьезным кровопролитием, либо Путин потеряет власть", — российский журналист о мятеже Пригожина.

Пригожин ведет себя как человек, который пытается взять власть в свои руки, но об этом он не заявляет.

Стремительный бунт главы "вагнеровцев" Евгения Пригожина демонстрирует серьезный паралич российских властей.

Об этом заявил заместитель главного редактора российского издания "Верстка" Алексей Левченко в эфире телеканала FREEДОМ .

По его словам, последние события свидетельствуют о расколе в Минобороны РФ.

“Об этом говорить сама картинка, когда человек, который только вчера объявили военным преступником и ФСБ возбудил против него уголовное дело, спокойно находится в Ростове в штабе Южного военного округа и разговаривает с заместителем министра обороны, как ни в чем не бывало, и вести себя совершенно по-хозяйски. Это говорить о том, что правовая вертикаль перестала действовать в России», – сказал Левченко.

Эксперт отмечает, что ситуацию нельзя назвать военным переворотом в России.

"Однако Пригожин ведет себя как человек, который пытается взять власть в свои руки, но об этом он не заявляет". Он озвучивает удивительные требования: дайте мне дальше. Очевидно, что его амбиции продолжаются. Сейчас власти у Путина шатаются очень сильно", — рассказывает журналист.

Он резюмирует, что события, разворачивающиеся сейчас в России, могут привести к тому, что это либо закончится серьезным кровопролитием, либо просто Путин очень быстро потеряет власть.

Бунт Пригожина в России

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил , что его наемники намерены дойти до Москвы.

В Украине говорят, что будут строиться отношения с Россией только по линии фронта, несмотря на намерения Пригожина.

На фоне последних событий российский диктатор Владимир Путин из-за вооруженного восстания ЧВК "Вагнер" приказал ликвидировать террориста Евгения Пригожина.