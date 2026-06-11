Это заставит верхушку Кремля идти на переговоры: эксперт назвал единственный вариант окончания войны в Украине

Война

Реклама

Стабилизация ситуации на Ближнем Востоке перекроет возможность России зарабатывать на топливных махинациях. Прекращение международных спекуляций больно ударит по Москве, ведь нынешние рыночные цены на нефть абсолютно искусственны и не соответствуют реальности.

Руководитель Центра общественной аналитики «Башня» Валерий Клочок озвучил 24 канала мнение, что нефть не будет дешевле 100 долларов за баррель по крайней мере до конца 2026 года. Поэтому единственный способ заморозить войну — это влияние на экономику.

Это будет серьезный удар по России. Если бы не конфликт на Ближнем Востоке, то у Путина было бы сейчас гораздо больше проблем. Единственный сейчас рычаг давления — это экономика. Поэтому хорошо, что наши ракеты, дроны туда прилетают, есть топливный кризис в Крыму, контроль логистики, разрушенный мост на Чонгаре», — сказал он.

Реклама

По словам аналитика, все это может вынудить половину верхушки Кремля принять решение сесть за стол переговоров и заморозить войну по линии фронта. Потому это может быть очень положительным результатом.

Ранее президент Владимир Зеленский раскрыл, в каких условиях может закончиться война в Украине и назвал первый шаг.

Новости партнеров