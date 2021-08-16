"Это же не весь Афганистан": в России прокомментировали хаос в аэропорту Кабула

"Это же не весь Афганистан": в России прокомментировали хаос в аэропорту Кабула

РФ готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана.

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов считает, что людям не стоит оставлять страну на фоне захвата власти "Талибами".

Такое мнение он высказал через хаос в аэропорту Кабула и попытки людей уехать, пишет Дождь.

"Многие из этих страхов не соответствуют действительности. Насколько я знаю, талибы, например, сказали специалистам, которые сотрудничали с западными странами, не ехать. Сказали, что будут с ними работать", — говорит он.

По его словам, количество афганцев, которые хотят покинуть страну, мизерное: "То, что в аэропорту давка, — это не весь Афганистан". Жирнов заявил, мол, СМИ "неадекватно" освещают события в Афганистане — им "нужно горяченькое".

Следует заметить, что в российском МИДе говорят, что готовы сотрудничать с переходным правительством Афганистана. Впрочем, Россия пока не признает движение "Талибан" законной властью в стране.

Как сообщалось, в аэропорту Кабула началась давка, потому что многие люди пытаются покинуть страну. Между тем СМИ сообщают о пяти погибших в аэропорту. По словам одного из свидетелей, точно не известно, как погибли люди — от выстрелов, или в большой пробке. Другой рассказал, что видел, как погибших несли к автомобилю.

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