"Это жесть)": в России возник дефицит жести и выросли цены на консервы

"Это жесть)": в России возник дефицит жести и выросли цены на консервы

В России возник дефицит белой жести, которую используют для изготовления консервных банок. В итоге себестоимость банок выросла на 65-83%, а консервы подорожали почти на 30%.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Отмечается, что цена на металл значительно выросла, а поставки в Россию сократились из-за санкций. Если раньше жесть закупалась в Европе, Японии и Китае, то сейчас импорт возможен только из Китая.

На территории РФ также есть несколько предприятий по производству белой жести, но они не могут справиться с таким большим объемом заказов.

"Это жесть)", "Зато черной жести излишек", "А из чего тогда будут делать автомобили "Москвич"?" – пишут пользователи Сети.

Напомним, поскольку Coca-Cola приостановила деятельность в России и планирует полностью покинуть российский рынок из-за войны войны против Украины, напиток "импортозаместили". Завод в Сыктывкаре начал выпускать "Коми Колу".

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