"Это зло. Прощай, Россия": олигарх Тиньков пожелал победы Украине

Бизнесмен уехал из РФ, заявив об угрозах антивоенной позиции.

Российский банкир Олег Тиньков, оставшийся без доли в своем банке из-за антивоенного поста в социальной сети, объявил об эмиграции из России и заявил, что не может спокойно зарабатывать в стране, убивающей украинских детей и женщин.

Об этом сам банкир сообщил в Instagram.

"Прощай "Тинькофф Банк". Прощай Россия. У меня не осталось ничего в России. И это плохо для России. Я был один из немногих, кто сумел вопреки, а не благодаря режиму построить четыре разных бизнеса с нуля! ,4 млрд. И я гордился, но не суммой, а тем, что в коррупционной и архаической России можно построить честный, свободный и американский тип бизнеса", — написал Тиньков.

Бизнесмен добавил, что никогда не давал взятки, не вел деловые отношения с чиновниками и не брал на работу друзей и знакомых. Именно поэтому удалось построить второй в стране банк, который бы стал первым, поскольку "креатива и модерна "дети и дружки силовиков" ничего противопоставить не могли".

"К сожалению, моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство. Нет России, исчезла. А угрозы мне лично, человеку, который борется с самым тяжелым раком крови — лейкемией, желание наказать всего лишь по мнению, моему честному мнению, говорит об окончательном отсутствие человечности режима. Береги вас Бог, жители Кремля и Лубянки", — подчеркнул бизнесмен.

Он также поблагодарил российского бизнесмена Владимира Потанина, который быстро выкупил его бизнес "из этого надвигающегося ада".

"Ни один миллиард/миллион не стоит слезы ребенка! Я потерял все, но я не потерял душу. Я не могу спокойно зарабатывать в стране, ведущей войну с соседом, убивая мирных граждан и детей, мне не нужны никакие основания! Это зло, а я на стороне добра!Я не знаю, сколько мне осталось жить, однако я точно не хочу умирать с этими миллиардами, но "отбросом, трусом и чмом", как 90% всех олигархов России. Трусы, у вас одна жизнь и его нужно прожить как человек", — заметил он.

Тиньков объявил, что забирает из РФ свои бренды TINKOFF and LA DATCHA.

"Они принадлежат моей семье, я не хочу их "морать" кровью русских солдат и жителей Украины! Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло, нас так учили в школе! Всем добра и здоровья. Сюда я больше не ездок", — добавил бизнесмен.

Напомним, в Запорожье наконец-то прибыли автобусы с людьми, которых эвакуировали из "Азовстали" в Мариуполе.