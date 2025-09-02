"Этого не делал никто в истории": Трамп похвастался достижениями, достойными Нобелевской премии

Президент СШАДональд Трамп / © Associated Press

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не стремится получить Нобелевскую премию мира, хотя считает, что сделал более чем достаточно для получения этой награды. По его словам, в истории еще не было политика, который бы остановил такое количество конфликтов. Трамп подчеркнул, что его действия также имели решающее значение и для предотвращения полномасштабных войн, в частности ядерной.

Об этом президент США заявил в интервью изданию Daily Caller.

На вопрос журналиста, стремится ли он получить Нобелевскую премию, политик без раздумий ответил, что у него нет такого желания. Но объяснил, что он не может открыто заявлять о желании получить такую престижную награду, поскольку это будет выглядеть ужасно. В то же время Трамп отметил, что настаивает на «справедливом отношении» к своим достижениям в должности президента страны.

Противостояние Индии и Пакистана

Трамп вспомнил несколько конфликтов, которые, по его мнению, он остановил. Одним из примеров он назвал противостояние между Индией и Пакистаном. Он подчеркнул, что ситуация была очень напряженной и вполне могла перерасти в ядерный конфликт.

По словам Трампа, он лично звонил по телефону лидерам обоих государств и благодаря его дипломатическим усилиям смог договориться о прекращении эскалации в ходе телефонного разговора.

«Я остановил семь войн. И они были велики. Индия – Пакистан. Они сбивали самолеты… Это была потенциальная ядерная война. Существует большая ненависть [между Индией и Пакистаном — ред.], но я связался с ними по телефону и все уладил», — отметил Трамп.

Он добавил, что никто другой не мог бы сделать этого, поскольку для остановки такого количества конфликтов требуются значительные политические усилия. Президент США также отметил, что предотвратил ядерную войну с Ираном, которая, по его словам, «могла и должна была произойти».

«Человек года» и другие престижные награды

В разговоре с журналистом издание Трамп прокомментировал и свою реакцию на потенциальные награды и отношение к публичному признанию в целом. Он подчеркнул, что «не привык хвастаться», но считает себя достойным любых самых высоких наград.

Бывший президент вспомнил, как после победы на выборах 2016 года журнал Time выбирал «Человек года». Он был уверен, что именно его выберут, поскольку никто другой не мог претендовать на эту награду.

«Когда я выиграл выборы, журнал Time, как всегда, выбирал свой „Человек года“, который они теперь называют „Персоной года“, что, кстати, очень интересно. И я сказал, это не сказано хвастливо, но кто, к черту, может меня победить? Я только что выиграл выборы. И я сказал: „Кто еще может быть избран?“. Они думали, что, возможно, выберут искусственный интеллект или что-нибудь такое, знаете, выберут какую-нибудь машину», — рассказал Трамп.

Но, по его словам, редакция журнала «не захотела» выбрать человека, победившего на выборах президента и предпочитавшего «избрать кого-либо» другого.

Он подчеркнул, что не может позволить себе прямо говорить о стремлении к наградам, поскольку это может выглядеть плохо в глазах общественности. Однако Трамп считает, что его достижения на международной арене беспрецедентны.

Белый дом официально выдвинул Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Среди поддержавших инициативу упоминаются премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Трампа уже неоднократно выдвигалась на Нобелевскую премию. Осенью 2018 года это сделала Япония диалогом с Северной Кореей. Японский премьер сделал это в ответ на неофициальную просьбу Вашингтона.

Второй раз Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира 2020 года. Представитель норвежского парламента Тайбринг-Джедде направил официальную просьбу в Нобелевский комитет, похвалив Трампа за вывод большого количества войск с Ближнего Востока.