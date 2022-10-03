"Этот Илон сломался, несите нового": заявление Маска об уступках России возмутило украинцев

Неожиданно, Илон Маск предложил Украине чуть ли не капитуляцию, чем возмутил наших граждан.
Американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск сделал скандальное заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией.
Об этом он написал в Twitter.
"Мир между Украиной и Россией:
- Новые выборы аннексированных регионов под наблюдением ООН.
- Россия уходит, если на это будет воля народа.
- Крым формально в составе России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева).
- Водоснабжение Крыма должно быть обеспечено.
- Украина остается нейтральной" , — написал Маск.
В комментариях Маск заявил, что эти условия по всей вероятности будут конечным результатом войны — "вопрос лишь в том, сколько умрет до этого".
"Также следует отметить, что возможным, хоть и маловероятным, результатом этого конфликта является ядерная война", — добавил он.
Предложение миллиардера, которому раньше украинцы были очень благодарны за предоставленные для ВСУ Starlink, возмутило наших граждан.
Ранее сообщалось, что украинские разведчики получили еще один подарок от Илона Маска.
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