«Этот конец»: Мадяр заявил, что Орбан приказал спецслужбам Венгрии уничтожить ИТ-системы оппозиции

Лидер венгерской оппозиции заявил, что этот случай напоминает худшие дни коммунизма и серьезнее вотергейтского скандала в США, который привел к падению президента Никсона.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Виктор Орбан

Виктор Орбан / © Associated Press

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр обвинил премьер-министра Виктора Орбана в организации спецоперации с привлечением спецслужб и полиции, направленной на уничтожение ИТ-систем его политической силы накануне выборов.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, ссылаясь на расследование венгерского издания Direkt36.

Как выяснили журналисты, 8 июля 2025 сотрудники отдела киберпреступности Национального бюро расследований Венгрии провели обыски у двух ИТ-специалистов, которые сотрудничали с партией «Тиса». Формальным основанием стал анонимный донос о якобы подготовке к созданию и распространению детской порнографии.

Впрочем, никаких доказательств этих обвинений правоохранители не обнаружили. В ходе обысков изъяли десятки носителей информации и компьютерную технику, где, по данным расследования, содержались доказательства подготовки масштабного политического сговора и кибератаки против оппозиции.

Фигурантами дела стали 38-летний специалист по ИТ-безопасности партии и 19-летний волонтер. По информации журналистов, еще в феврале 2025 года с молодым айтовцем связался неизвестный мужчина по имени Генри.

С тех пор он якобы пытался подкупить юношу, чтобы тот создал «бэкдоры» во внутренней ИТ-системе партии «Тиса» для дальнейшего взлома и уничтожения.

Генри владел закрытой информацией о деятельности партии и знал о перемещении ее сотрудников, в частности их встречи в заведениях Будапешта. Кроме того, он заранее предупреждал об утечке базы данных активистов из Discord-сервера, которая впоследствии действительно произошла.

Представители партии планировали разоблачить вербовщика и его кураторов с помощью скрытой камеры, однако полицейский рейд сорвал эти намерения.

Расследователи Direkt36 установили, что операцией по взлому ИТ-систем руководило Управление по защите конституции Венгрии. Именно эта структура, по их данным, инициировала оперативную реакцию полиции на анонимный донос и проведение обысков. Копирование данных по изъятой технике осуществляли специалисты Службы национальной безопасности (NBSZ).

«Обе разведывательные службы находятся под пристальным наблюдением правительства, а их работу координирует Кабинет премьер-министра во главе с Анталом Роганом, одним из ближайших доверенных лиц Виктора Орбана», — заявил Мадяр.

После обнаружения переписки с Генри, по его словам, спецслужбы начали давить на руководство полиции и запретили расследовать попытку взлома партийных систем. Вместо этого против ИТ-специалистов открыли производство за незаконное обращение военной техники — поводом стал самодельный ремень со скрытой камерой.

В партии Тиса сообщили журналистам, что опасаются новых кибератак на свои ИТ-системы накануне выборов.

«По приказу Виктора Орбана и его ближайшего окружения венгерские спецслужбы работали против „Тисы“, которая готовилась к смене правительства. Это дело — Орбангейт — напоминает самые плохие дни коммунизма и серьезнее Вотергейтского скандала в США, который привел к падению президента Никсона.

Опубликованное сегодня переходит все границы; это по сути попытка государственного переворота против свободной Венгрии», — заявил Мадяр.

Ранее сообщалось, что Петер Мадяр заявил, что после победы на парламентских выборах в Венгрии его правительство будет расследовать государственное предательство действующего премьер-министра страны Виктора Орбана из-за допущенной утечки информации из заседаний ЕС в Россию.

Мы ранее информировали, что глава МИД Венгрии Петер Сиярто подтвердил регулярные контакты со своим российским коллегой Сергеем Лавровым во время закрытых встреч Евросоюза по внешней политике.

