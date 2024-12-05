"Этот трюк со Штатами не пройдет": в СНБО оценили "хитрые" действия Путина с мобилизацией

Диктатор считает, что ему удастся всех обмануть.

Все действия россиян свидетельствуют о том, что они рассматривают сценарий продолжения войны как базовый. В них снижаются темпы привлечения контрактников даже при больших выплатах.

Об этом написал глава ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Казалось бы, если бы Россия хотела войну завершать, ничего бы с этим не делала. Но наоборот", – говорит он.

Как объясняет Коваленко, враг сейчас ограничивает бронирование от мобилизации силовиками и сотрудниками ВПК. Да, остается большое поле для потенциального проведения волны мобилизации в будущем, чтобы дешево пополнить силы.

"По социологии решение непопулярно даже для РФ, но учитывая, что Путин не хочет проиграть войну и может манипулировать в течение 2025 года, плюс рекордный бюджет на оборонку и пропаганду, создается впечатление, что Кремль думает всех обмануть и сыграть дипломатически в "паузу", — считают в СНБО.

На этом фоне позиция Украины, отмечает он, достаточно четкая – мир через силу.

"А жесткое заявление спецпредставителя США Кита Келлога в направлении Москвы также демонстрирует, что трюк Кремля не пройдет со Штатами", — подытожил Андрей Коваленко.

Ранее в СНБО отметили, что РФ намерена воевать в течение всего 2025 года. Также она хочет сохранять возможность вести войну в течение нескольких лет.

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