"Этот закон им в ж*** надо засунуть": в парламенте Грузии подрались оппозиционер и лидер правящей партии

По словам журналистов, большинство из них не допустили в зал парламента при обсуждении пророссийского закона.

В парламенте Грузии во время заседания юридического комитета лидер партии "Граждане" Алеко Елисашвили подрался с представителем парламентского большинства, одним из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамукой Мдинарадзе из-за закона "об иноагентах".

Об этом свидетельствует видео, опубликованное изданием "Эхо Кавказа".

Во время спора Мдинарадзе с представителем партии "Лело" Анной Нацвлишвили по поводу противоречивого проекта закона, Элисашвили подошел и ударил парламентария кулаком в лицо. Все это произошло прямо за трибуной.

После этого оба депутата покинули зал заседаний и продолжили драку уже в коридоре, о чем сообщили журналисты.

Позже Алеко Элисашвили покинул здание парламента и заявил, что применил кулаки, ведь другие доводы закончились.

"Этот закон им в ж*** надо засунуть. Какие аргументы, что за аргументы... Я всегда пытался общаться с "Грузинской мечтой" по-человечески, а они нас ведут в Россию... Сейчас не время сидеть дома, надо выходить на улицы. Мы должны выбросить их вместе с их "российским законом". Надоело все это, и я "врезал" по лицу этого российского агента Мдинарадзе", – объяснил оппозиционер журналистам.

После потасовки, как утверждает сам депутат, его выгнали из здания парламента.

Через полчаса заседание юридического комитета возобновилось. Глава Комитета Анри Оханашвили обратился к оппозиции.

"Я призываю всех оппозиционеров, а также находящихся здесь правозащитников дать оценку гнусному поведению этого человека. Я дам вам возможность, если кто-то захочет прокомментировать. На любую провокацию, которую вы здесь сделаете, будет дан самый строгий ответ", – сказал он. Оханашвили.

Мамука Мдинарадзе также прокомментировал инцидент. По его словам, Алеко Элисашвили "подкрался к нему как вор" и коварно ударил "не по-мужски".

Между тем, в здании законодательного органа ввели "желтый" уровень безопасности. А на заседание пустили только тележурналистов. Другие представители СМИ провели митинг "Нет российскому закону" под стенами парламента.

Напомним, в Грузии решили аннулировать регистрацию прокремлевской политической партии Alt-Info ("Консервативное движение") после выявленных в ходе этой процедуры нарушений.

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