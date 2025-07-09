Этой осенью все решится: как Трамп делает из Китая лидера, который формирует круг «друзей», и это не только Россия

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В понедельник, 7 июля, Дональд Трамп объявил о намерении с 1 августа ввести 25% пошлины на товары из Японии и Южной Кореи. Он направил отдельные письма на имя премьера Японии Ишибы Шигеру, которого в недавнем интервью Fox News назвал «мистер Япония» (очевидно, забыв его имя) и президента Республики Корея Ли Чже-Мена, однако с практически одинаковым содержанием. Хотя еще на прошлой неделе, комментируя вторую остановку поставок американского оружия Украине, в Пентагоне это объясняли, в частности, смещением внимания США на Индо-Тихоокеанский регион.

Объяснить эти действия невозможно. За ними не просматривается никакой логики. Действительно, с марта по май этого года министр обороны США Пит Гегсет дважды посещал регион, побывал в Японии, Сингапуре и Филиппинах, где говорил, что пусть Европа сама решает свои проблемы, что на Ближнем Востоке они уже все урегулировали, а приоритет США — это Индо-Тихоокеанский регион. Однако присутствовать в этом регионе нужно не только на словах. Здесь идут серьезные процессы, которые запустил Китай, увидев, что для него наконец открылось окно возможностей.

Вопрос на триллион: Китай не сидит сложа руки

Объявление Трампом о 25% тарифах на товары из Японии и Южной Кореи — это вопрос на триллион долларов США в течение пяти лет. полосы на хайвеях, повороты, парковочные места и т.д. Японцы ездят на маленьких машинах.

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К тому же сейчас в Японии предвыборная кампания — 20 июля состоятся выборы в Палату Советников — верхнюю палату Парламента. Обновится около половины мест — выбирают 125 депутатов. Правительство, которое сейчас ведет переговоры с Трампом, — это правительство меньшинства. Если они проиграют выборы в Палату советников, то будет смена правительства. Какая будет дальше политика, никто не понимает. Поэтому объявленные Трампом 25% тарифы — это был совершенно неожиданный удар.

Китай начал действовать, когда Трамп впервые объявил о тарифах. Си Цзиньпин сразу поехал по некоторым странам региона, чтобы сказать: «Смотрите, как ведут себя США. Мы готовы помочь, взять вас под себя и беспокоиться о том, чтобы ваша экономика развивалась». После этого пока не было каких-то конкретных шагов, потому что Трамп отложил введение тарифов сначала до 9 июля, а сейчас — до 1 августа. Но в течение этого времени продолжалась работа. Китай формирует круг друзей, и это совершенно очевидно.

Поэтому, если до 1 августа как-то не решатся эти проблемы с тарифами Трампа, следует ожидать создания зоны свободной торговли Китай-Южная Корея-Япония, которую они очень давно обсуждают между собой, и серьезного переформатирования рынков.

Для Японии экспорт тяжелого машиностроения и автомобилей — это жизненно важная история. Ведь 25% тарифы, о которых объявил Трамп, — это на весь японский экспорт, включая саке и васаби. А на машины, напомню, уже действует 25%. То есть, на экспорт японских авто в США — это уже 50%. Toyota — дорогой автомобиль — это факт. И, если к его стоимости добавить еще 50%, это просто катастрофическое падение продаж.

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Пекин (не) готовится к войне: но Россия ему нужна для другого

Зачем это Китаю? В свежем интервью для The New York Times генсек Альянса Марк Рютте предположил, что «если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он бы сначала позвонил по телефону своему очень младшему партнеру Путину, проживающему в Москве, и сказал бы: „Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты отвлекал их в Европе,“.

Из всего уважения к г-ну Рютте, но, простите, это совершенно невероятная ситуация, что Китай будет просить Россию напасть на НАТО. Не будет Китай ни о чем просить Россию. Непременно, Пекин готовится к истории с Тайванем. Но он спокойно ждет, никуда не торопясь, пока европейская война закончится тем, что окончательно ослабленная Россия будет оставаться бесперебойным источником энергоресурсов для Китая. Ведь, кроме аспекта безопасности, сейчас безумная конкуренция в области искусственного интеллекта. Для того чтобы он функционировал, нужны две вещи: чипы и дата-центры.

Дата-центры требуют энергии на уровне АЭС. Строить атомные реакторы — это очень долго и дорого. вдоль арктического побережья России, соединяя Атлантический и Тихий океаны (Ред.) Это и раньше было, но как теория.

То есть Россия нужна Китаю для этой цели. Пекину нужно продавать свои товары. Войны Китая не нужны. Если он поругался с США, и Америка не будет покупать его товары, куда Пекин будет их продавать? Второй рынок — это Европа. Но она сейчас заняла очень принципиальную позицию, к нашему счастью, повторяя Китаю, что он должен прекратить поддерживать Россию. КНР это очень раздражает. На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И сказал главе дипломатии ЕС Каи Каллас, что Китай не может позволить России проиграть войну против Украины. Это очень серьезная вещь, потому что Китаю нужны российские энергоресурсы.

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Зачем Пекину война с НАТО? Если Китай увидит, что США продолжают свою политику ухода из региона, а это возможно, он просто заберет Тайвань. Это вполне может произойти. Китай думает о будущем. А будущее — это искусственный интеллект. Поэтому Пекину важно, чтобы Россия ослабевала (а она слабеет — мы это знаем), оставалась «на ножах» с Западом и чтобы там был режим, который Китай не боится. Более того, если США продолжат давить на такие страны, как Камбоджа, Бангладеш, и даже тот же Казахстан (где безумные ресурсы, учитывая редкоземельные металлы), Китай их подберет под себя. И рано или поздно развитые страны будут вынуждены искать экономические механизмы обеспечения своей экономики в регионе.

Договоренности ЕС-Китай: что здесь может сделать Украина

Что касается Евросоюза, Китай ясно видит, что ЕС страдает от тарифов Трампа и внутренних проблем. Сегодня ЕС фактически парализован. Поэтому у Пекина нет никаких стимулов договариваться с Брюсселем о торговле, при условии уменьшения поддержки России. Вот вам пример. В этом году в Брюсселе должен был состояться юбилейный саммит, посвященный 50-летию дипломатических отношений между ЕС и Китаем. Но Си Цзиньпин отказался приехать.

Место проведения перенесли в Пекин и провинцию Аньхой 24-25 июля. Хотя с дипломатической точки зрения это нарушение очередности мест проведения саммитов. Итак, европейцы приедут в Китай в конце июля. Но уже известно, что и там Си Цзиньпин с ними не встретится. Однако, в июне он ездил в страны Центральной Азии, подписал там какое-то совершенно невероятное соглашение, фактически отодвинув Россию. Хотя Москва уже лет 25 рассказывает, что это вроде бы их зона влияния. Теперь это зона влияния Китая.

То есть Пекин четко идет своим путем. В Центральной Азии он присутствовал лично. С представителями ЕС он встречаться не желает. Вместо него будет премьер КНР. Это и сигнал. Конечно, есть теории заговора. Говорят, что Си Цзиньпин теряет власть и осенью на пленуме ЦК КПК его заберут. Альтернатива Си — это фактически возвращение к реформам Дэн Сяопина. То есть, в экономику, в которой коммунизм не занимает центральное место. Однако, несмотря на эти слухи, Китай также раздражает, что, прежде чем приехать в Пекин, представители ЕС приедут в Токио. Для нас это может казаться пустяком. Но для Азии — это месседжи. А представители ЕС боятся уезжать в Китай. Они не понимают, что там происходит. И кто им может объяснить? Только Япония.

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Поэтому сейчас эта завязка будет раскручиваться в течение июля-августа. На 31 августа — 1 сентября запланирован саммит ШОС, где председательствует Китай. Надо посмотреть, кто от Китая там будет. Ибо, напомню, Си Цзиньпинс не поехал на саммит БРИКС в Бразилию. Это тоже месседж. А потом — 2-3 сентября — Путин должен приехать в Пекин на победу по поводу победы над Японией. И вся эта «каша», как бы она нам ни казалась отдельными событиями, поверьте мне, в Азии все эти вещи очень важны. Японцы очень чувствительно к этому относятся, потому что они уже 100 раз извинились. Они уже выплатили все компенсации. Но снова будет парад, где на каждом углу будут говорить, какие плохие японцы.

То есть, нас ждет период, когда мы увидим окончательное формирование нового распределения сил. Я думал, что это будет гораздо длиннее. Но действия Трампа привели к тому, что все движется безумными темпами. Я вижу, что Китай ясно почувствовал, что настал его момент. И он будет двигаться без России, точно ни о чем не спрашивая Москву. Если в какой-то момент США кардинально изменят политику и, скажем, удвоят контингент в Южной Корее, поставят антидроновые системы над Сеулом, дадут новейшие технологии Японии, которых у нее нет, мы увидим другое развитие событий. Китай не пойдет на Тайвань, обдумывая, что делать дальше. А вот у России таких опций нет.

Все остальные зависят от США. И это, конечно, просто крушение. Весь мир зависит от того, что Трамп напишет в своей социальной сети. Что касается нас с вами, то мы должны в первую очередь сами беспокоиться о собственной безопасности. Хорошо, что, по словам Трампа, американская военная помощь разблокирована. Я думаю, что это было политическое решение. Но, к счастью, оно разрешилось, и, по крайней мере, то, что уже было на пути к Украине, пойдет в Украину.

Вместе с этим все имеющиеся у нас ресурсы, буквально все, нужно направить на производство оружия и средств, которые позволят сдерживать врага. Не сомневайтесь, что россияне будут продолжать лезть. У Путина нет иного выхода. Он больше не пойдет на переговоры по прекращению огня. Поэтому относительно политики безопасности в мире Трампа нужно быть Израилем. Надо понимать, что выхода нет — либо мы, либо они. И на это должны быть ориентированы все силы.

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Дата публикации 16:19, 08.07.25 Количество просмотров 19 Трамп и Пентагон пообещали выделить Украине новое оружие