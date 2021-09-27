Эвакуация длилась двое суток: в грузинском регионе Тушетии завершили спасательную спецоперацию

Вывозили как местных, так и туристов, которые путешествовали группами в горах.

Два дня эвакуации и 200 спасенных людей. В высокогорном грузинском регионе Тушетии завершили спасательную спецоперацию.

Также читайте В Грузии после восхождения на гору Тетнульд погиб украинский альпинист

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 27 сентября.

В прошлую пятницу там прошел сильный ливень, оползни повредили дорогу — единственную, которая соединяет местный поселок Омало с городом Кахети. Этот путь считается одним из самых опасных в мире.

К спасению сразу привлекли вертолеты грузинского МВД. Правда, желающих бежать было так много, что спецоперация растянулась на двое суток. Вывозили как местных, так и туристов, путешествовавших группами в горах.

Новости мира: в грузинском регионе Тушетии завершили спасательную спецоперацию

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку