Эвакуация из Израиля: украинка рассказала, что было не так с первым рейсом

Украинка пожаловалась, что билеты на рейс были платными, а на борту было много мужчин, хотя, по ее мнению, в первую очередь нужно было вывозить женщин и детей.

В воскресенье, 14 октября, из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве вылетел первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины.

Украинка Оксана Соколовская в комментарии Радио Свобода рассказала, как сумела попасть на этот рейс и указала, что было не так с организацией эвакуации.

Что не так с эвакуацией

Соколовская жалуется, что была вынуждена была покупать билеты на самолет для себя и троих детей по 415 евро за каждый, несмотря на то, что МИД называет эти рейсы эвакуационными и изначально обещал, что они будут бесплатными.

В то же время Оксана признает, что другие коммерческие рейсы еще дороже – их цена достигает 2000 евро.

Украинка прокомментировала заявление посла Украины в Израиле, что есть определенная приоритетность во время эвакуации.

"Нет никакой приоритетности. Все, кто был на этом самолете, все, кто летел вместе с нами, все платили средства. Я считаю, что в первую очередь нужно было вывозить женщин и детей, а не мужчин, но мужчин на рейсе было достаточно много", – отметила Соколовская.

Украинцев из Израиля эвакуировали в Румынию: что дальше

По ее словам, в посольстве Украины в Израиле предупредили соотечественников, что по прибытии самолета в Румынию дипучреждение не несет за них ответственности.

"Дальше, как говорится, крутитесь сами. Но есть международные организации, которые взялись помочь украинцам и поселили. Мы вот сейчас живем в отеле, нас поселили на двое суток бесплатно", – рассказывает женщина.

Она говорит, что снова за свой счет покупает билеты на поезд и автобус, чтобы теперь возвращаться в Украину.

Соколовская вместе с детьми уехала в Израиль на следующий день после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Во время нападения ХАМАС семья жила в городе Ришон Ли-Цеон.

Что говорит посол Украины в Израиле

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук признал, что средств на то, чтобы организовать эвакуационный рейс за счет государства, сейчас нет.

Он заверил, что ищет и в Украине, и в Израиле благотворителей и спонсоров, которые могли бы помочь в этом вопросе.

Напомним, что сегодня, 16 октября, из Израиля вылетел второй эвакуационный рейс со 155 гражданами Украины на борту.

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