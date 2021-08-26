Эвакуация из захваченного Кабула: страны заканчивают вывоз людей из страны

Дания и Бельгия уже остановили полеты.

Страны мира заканчивают эвакуационные рейсы из Кабула, который захватили боевики "Талибана".

Об этом сообщает Associated Press.

Франция с пятницы, 27 августа, планирует прекратить эвакуацию из Кабула. "Начиная с завтрашнего вечера, мы уже не сможем эвакуировать людей из аэропорта Кабула", — заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

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В свою очередь, Дания и Бельгия уже остановили полеты. Последний эвакуационный рейс Дании уже вылетел из страны: на борту 90 гражданских лиц, считая военных и дипломатов. "Летать в Кабул или из него теперь опасно", — прокомментировала Министерка обороны Трине Брамсен.

Бельгийский премьер Александр де Кроо отметил, что 25 августа состоялись последние 25 рейсов. Впрочем, следующих уже не будет ", учитывая развитие ситуации и в соответствии с договоренностями с другими партнерами". Покинули кабульское аэродром 40 бельгийских военных, которые помогали поддерживать там безпек.у

Как сообщалось, "Талибан" требует, чтобы эвакуационные рейсы из Кабула закончили к 31 августа — США планирует успеть ло этой даты. Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что угроза теракта в аэропорту Кабула растет с каждым днем, причем речь идет о реальной, а не теоретическую опасность.

Как сообщалось, 15 августа пресс-секретарь политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны, но пообещал вернуться.

Представители террористического движения "Талибан" 19 августа официально объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан". Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что хочет сформировать хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами.

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