Эвакуация украинцев из Афганистана и 1,2 тыс. жертв землетрясения на Гаити. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Украинский самолет эвакуировал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана. Читать дальше ->
- Министр обороны США Ллойд Остин одобрил введение еще тысячи военнослужащих в Афганистан для охраны аэропорта в Кабуле во время эвакуации. Читать дальше ->
- На Гаити число жертв землетрясения силой 7,2 балла достигло 1297 человек. Кроме того, сейчас известно о более 5,7 тыс. пострадавших. Читать дальше ->
- В Черниговской области двое мужчин утонули во время отдыха в туристско-гостиничном комплексе "Бреч" возле города Корюковка. По словам очевидцев, погибших ударило током. Читать дальше ->
- Президент Афганистана Ашраф Гани прокомментировал свой побег из страны, заявив, что "столкнулся с трудным выбором". Читать дальше ->