Эвакуация украинцев из Газы: ГУР показало первые фото

На фото эвакуированных из Сектора Газа украинцев – преимущественно женщины и дети.
Главное управление разведки Минобороны показало фото первой эвакуации украинцев из Сектора Газа, состоявшейся накануне.
Соответствующие снимки были опубликованы в Телеграм-канале ГУР 9 ноября.
Напомним, из Сектора Газа 7 ноября была эвакуирована первая группа украинцев, а именно 43 человека. Президент Украины Владимир Зеленский информировал, что государство помогло эвакуировать и 36 граждан Молдовы.
Украинская военная разведка выложила фото с эвакуированными украинцами, на которых видно в основном женщин и детей в зале ожидания. В публикации разведки не указано, где именно были сделаны снимки.
Операцию по спасению украинцев по приказу министра обороны осуществляют сотрудники ГУР совместно с МИДом под общим руководством президента.
Кстати, 7 ноября посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук информировал, что в списке на эвакуацию из Сектора Газа – 367 украинцев.
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