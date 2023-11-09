Эвакуация украинцев из Газы: ГУР показало первые фото

На фото эвакуированных из Сектора Газа украинцев – преимущественно женщины и дети.

Главное управление разведки Минобороны показало фото первой эвакуации украинцев из Сектора Газа, состоявшейся накануне.

Соответствующие снимки были опубликованы в Телеграм-канале ГУР 9 ноября.

Напомним, из Сектора Газа 7 ноября была эвакуирована первая группа украинцев, а именно 43 человека. Президент Украины Владимир Зеленский информировал, что государство помогло эвакуировать и 36 граждан Молдовы.

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Украинская военная разведка выложила фото с эвакуированными украинцами, на которых видно в основном женщин и детей в зале ожидания. В публикации разведки не указано, где именно были сделаны снимки.

Операцию по спасению украинцев по приказу министра обороны осуществляют сотрудники ГУР совместно с МИДом под общим руководством президента.

Эвакуация украинцев из Сектора Газа / Фото: ГУР Минобороны

Эвакуация украинцев из Сектора Газа / Фото: ГУР Минобороны

Эвакуация украинцев из Сектора Газа / Фото: ГУР Минобороны

Эвакуация украинцев из Сектора Газа / Фото: ГУР Минобороны

Кстати, 7 ноября посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук информировал, что в списке на эвакуацию из Сектора Газа – 367 украинцев.

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