Эвакуация украинцев из сектора Газа: как пытается мешать РФ — посол в Израиле

В процентном соотношении Украине удалось эвакуировать больше граждан, чем большинству наших стран-партнеров.

Из Сектора Газа, где израильская армия ведет боевые действия против боевиков ХАМАС, удалось вывезти более 200 украинских граждан. При этом дипломатическое представительство РФ пытается посеять неверие в эвакуацию среди украинцев.

Об этом в субботу, 11 ноября, говорил в эфире национального телемарафона посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"Сегодня ночью границу "Рафах" из Сектора Газа в Египет перешли еще 11 украинцев. То есть общее количество на эту минуту составляет 214 человек. Плюс 9 молдаван, которых мы будем эвакуировать вместе с нашими гражданами", — сообщил украинский дипломат.

По его информации, в аэропорту Каира прошли регистрацию около 160 человек — граждан Украины и Молдовы, которые в ближайшее время покинут страну эвакуационным рейсом в Кишинев.

"Могу сказать, что в процентном соотношении нам удалось сегодня эвакуировать больше граждан, чем большинству наших стран-партнеров", — отметил Евгений Корнийчук.

При этом, утверждает украинский дипломат, российское дипломатическое представительство создает препятствия украинцам, подвергая сомнению помощь от Украины.

"Сеют неверие среди людей, что вас Украина забыла, вас Украина не эвакуирует. Что мы предоставим транспорт бесплатный в РФ. И я помню в позапрошлом году, когда мы проводили эвакуацию, россияне обзванивали наших граждан и рассказывали, что украинцы вас бросят — уезжайте с нами", — рассказал посол.

Он подчеркнул, что сейчас воспользоваться такой "услугой" РФ просто невозможно, потому что заявки в компетентные органы Израиля и Египта подает каждое государство только на своих граждан.

"Если они даже захотят, они не смогут увезти наших граждан... У них просто не примут заявки на других иностранных граждан", — пояснил Евгений Корнийчук.

Напомним, 11 ноября Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира ХАМАС, державшего в заложниках почти тысячу жителей Газы в больнице Рантиси, не давая им эвакуироваться.

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