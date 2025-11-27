Армия США изучает опыт Украины в условиях войны дронов

Эвакуация раненых ВСУ / © Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного

Медицинская служба армии США пересматривает свою доктрину и изучает опыт и реалии крупномасштабных боевых операций, в которых массово применяются дроны и высокоточное дальнобойное оружие. Американские боевые медики пытаются понять, как улучшить качество помощи солдатам в условиях современной войны.

Об этом рассказал опытный боевой медик армии США Закари Гилмер в статье для сайта BreakingDefense.

Дроны и рост летальности

Война в Украине стала самым ярким примером полномасштабного вооруженного конфликта последних десятилетий. Самые очевидные изменения, влияющие на военную медицину, это появление дронов. Малые квадрокоптеры и FPV-дроны действуют как точечное оружие и наносят ранения, которые чаще приводят к смерти, чем традиционная артиллерия. Это привело к значительному росту летальности: по данным Института изучения войны (ISW), на некоторых участках фронта соотношение погибших к раненым достигает 1:1,3.

Долгая эвакуация и медсестринские навыки

Массовое использование дронов и дальнобойный огонь усложнили логистику и увеличили время эвакуации раненых. Опасность поражения медицинских транспортных средств и узлов снабжения требует от медиков работать с более тяжелыми ранениями в условиях ограниченных ресурсов. В результате украинские медики вынуждены осваивать навыки длительного медсестринского ухода в полевых условиях, в частности, среднесрочное лечение инфекций и управление болью, пока не удастся осуществить безопасную эвакуацию.

Конец вертолетной медевакуации

Военный конфликт в Украине подчеркнул, что в условиях современной войны с высокой плотностью ПВО использование медицинских вертолетов, ранее являвшихся основным средством эвакуации в армии США, становится чрезвычайно опасным. По этой причине вертолеты вынужденно базируются на большом расстоянии от передовой, что сокращает их боевой радиус.

Как следствие, необходимым уроком для американских медиков является повторное освоение крупномасштабной наземной эвакуации, а также способность лечить раненых солдат в течение более длительного времени до эвакуации, отмечает Закари Гилмер.

Решение: расширение роли медика и роботизация

Дальнобойный огонь по медицинским узлам и логистике вынуждает к децентрализации и рассредоточению медицинских центров. Это требует расширения роли рядового медика. Они должны быть готовы к выполнению задач, которые обычно возлагаются только на квалифицированных специалистов: мелкие хирургические вмешательства, лабораторные исследования и активное использование телемедицины.

Технологии также предлагают и положительные решения: малые логистические дроны могут доставлять критические медикаменты на передовую, а беспилотные наземные работы успешно используются украинскими военными для эвакуации раненых, что является ключевым направлением для развития медицинской службы армии США в будущих конфликтах.

Напомним, армия США изучает опыт «Стального фронта» Ахметова по созданию подземных госпиталей для ВСУ . Специализированное армейское подразделение по анализу и распространению боевого опыта рекомендовало Медицинскому командованию перенять уникальную украинскую модель строительства госпиталей под землей.