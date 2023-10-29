Еврейские "погромы" в России: в мусульманских республиках охотятся на граждан Израиля

Радикальные действия были зафиксированы в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

На территории Северо-Кавказского федерального округа РФ, где проживает много мусульман, проходят антиизраильские акции, которые могут превратиться в настоящие еврейские погромы. Радикальные действия были зафиксированы в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Как сообщает Telegram-канал "Подъем", около двух гостиниц дагестанского города Хасавюрта собрались сотни местных жителей, искавших там граждан Израиля.

В гостиницу "Фламинго" люди пришли с флагами Палестины, скандировали "Аллаху Акбар" и потребовали выселить граждан Израиля. Администрация гостиницы вывесила объявление о запрете евреям заходить в здание и с уверениями, что они там не проживают.

Объявления в отеле города Хасавюрт в Дагестане / Фото: из соцсетей

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В другом отеле, который называется "Киев", радикально настроенные люди намеревались устроить рейд номерами в поисках граждан Израиля. Некоторые постояльцы были вынуждены выйти на улицу и показать толпе свои паспорта.

В воскресенье, 29 октября, группа агрессивно настроенных мужчин сломала ограждение в аэропорту столицы Дагестана Махачкалы и прорвалась к терминалу. Здесь они ждут рейса из Тель-Авива, которым якобы должны прилететь беженцы, выкрикивая антисемитские лозунги.

Иудейская община не исключает эвакуации евреев из Дагестана. Правда, из-за усиления антисемитизма в России убегать им особенно некуда.

Как сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm, такие же радикальные действия происходят и в соседних республиках.

В городе Нальчике, который является столицей Кабардино-Балкарии, подожгли недостроенный еврейский культурный центр и на стене написали "смерть яхудам" ("яхуд" — по-арабски "еврей").

Угрозы евреям в Нальчике / Фото: из соцсетей

В Карачаево-Черкесии прошел массовый митинг с призывами выгнать всех евреев из региона.

Напомним, в четверг, 26 октября, в Москву прибыла делегация палестинской группировки ХАМАС, боевики которой 7 октября совершили террористическую атаку на Израиль из Сектора Газы.

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