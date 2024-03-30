Евро-2024 планируют сорвать: Германия и Франция объединяют усилия по борьбе против террористов

Германия и Франция объединяют усилия по обеспечению безопасности во время масштабных спортивных событий, которые состоятся в обеих странах летом 2024 года.

Германия и Франция хотят поддержать друг друга в борьбе с терроризмом на чемпионате Европы по футболу и Олимпийских играх.

Об этом сообщает Spiegel.

"Немецкая полиция будет привлечена на Олимпиаде в Париже, французская – на Евро в Германии", – заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с середины июня по середину июля, а Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Безопасность при больших спортивных мероприятиях является приоритетом в обеих странах. Фезер подчеркнула, что по этой причине она договорилась о "тесном сотрудничестве" с министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном.

На этой неделе министр внутренних дел Германии уже объявила об усилении контроля на всех германских границах во время чемпионата Европы. Эта мера, по ее словам, необходима для того, чтобы "предотвратить въезд в страну преступников – исламистов, других экстремистов или хулиганов". Федеральная полиция будет действовать осторожно, чтобы контроль имел как можно меньшее влияние на пассажирские и коммерческие перевозки.

По словам министра, немецкие органы безопасности будут "еще сильнее вооружаться против всех нынешних угроз". Это касается "и защиты от исламистов и других потенциальных насильственных преступников, и безопасности наших сетей от кибератак". Федеральное и земельные правительства делают все возможное, чтобы "обнаруживать и прекращать террористические планы исламистов на ранней стадии".

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что террористы планируют сорвать матчи Чемпионата Европы по футболу (Евро-2024) в Германии с помощью дронов.

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