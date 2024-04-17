Евродепутат из немецкой политической партии подозревается в причастности к Кремлю — расследование СМИ

Главный кандидат от правопопулистской политической партии "Альтернатива для Германии " (АдН) на европейских выборах Максимилиан Кра подозревается в финансировании из источников, близких к Кремлю.

Об этом сообщает BILD со ссылкой на расследование Spiegel и ZDF.

Кра в декабре 2023 года после заседания "Нью-Йоркского клуба молодых республиканцев" допросило ФБР, когда он покидал США. Согласно данным совместного расследования Spiegel и ZDF, американские следователи допрашивали Кра о его контактах с Россией.

"Да, меня допрашивали как свидетеля о моих контактах в Украине. Я предоставил соответствующую информацию", — ответил Кра dpa.

Как сообщают авторы расследования, в руках ФБР было сообщение из чата от 2020 года, в котором пророссийский активист Олег Волошин уверял политика, что проблема с "компенсацией за технические расходы" Кра решена.

"С мая все будет так, как было до февраля", — говорилось в переписке.

Такая формулировка свидетельствует о том, что политик, возможно, некоторое время тайно получал оплату через посредника, пишут авторы расследования.

Волошин сообщил Spiegel, что уже не может точно припомнить сообщение. В 2020 году, говорит Волошин, возможно, речь шла о компенсации политику дорожных расходов, которые он мог понести как участник запланированного формата дискуссии между европейскими и украинскими парламентариями, но этого не произошло из-за пандемии.

По данным СМИ, ФБР могло получить доступ к содержанию чата, когда проверяло мобильный телефон Волошина во время предыдущей поездки в США.

Напомним, ранее стало известно, что работник ВВС США "сливал" на сайте знакомств секретную информацию о войне в Украине. ТСН.ua уже сообщал подробности этого дела.

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