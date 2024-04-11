В общей сложности речь идет о 16 представителях Европарламента, которые в комментариях канала озвучивали пропутинскую позицию относительно войны в Украине.

Депутаты Европейского парламента, в основном принадлежавшие к ультраправым партиям, озвучивали удобные для Кремля наративы на пророссийском пропагандистском канале "Голос Европы" (Voice of Europe), к которому причастен предатель Украины Виктор Медведчук.

Об этом сообщило издание Politico, проанализировав 50 видео на YouTube-канале "Голос Европы".

В общей сложности речь идет о 16 представителях Европарламента, которые в комментариях канала отвергали перспективу вступления Украины в ЕС, обвиняли Украину в развязывании войны, говорили о высоком уровне коррупции в Украине, требовали немедленных мирных переговоров, выступали против поставок оружия в Украину.

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"Если это война цивилизаций, я надеюсь, что цивилизация в Украине проиграет. Лучший способ достичь мира – это заставить украинцев сдаться", – сказал Марсель де Граафф, нидерландский ультраправый законодатель, на студийных дебатах.

Тьери Мариани из Национального объединения Франции обвинил ЕС в том, что он спровоцировал вторжение России в Украину, подписав торговое соглашение с Украиной в 2014 году. "Некоторые страны просто хотят уничтожить Россию, что, во-первых, невозможно и не в интересах наших стран", – сказал Мариани.

Еще один ультраправый политик – Максимилиан Кра из Германии – настаивал во время прений, что "Украина должна стать демилитаризованной буферной зоной".

В марте этого года чешские и бельгийские власти назвали англоязычное информационное агентство "Голос Европы" прикрытием для российской пропаганды и дезинформации. Власти Чехии даже наложили санкции на двух руководителей "Голоса Европы", среди которых бывший украинский олигарх Виктор Медведчук.

YouTube удалил с канала "Голос Европы" почти все видео через манипулятивный контент. Однако аккаунт на платформе X все еще работает. Также работает и англоязычный сайт Voice of Europe, где почти все материалы, так или иначе, касаются российско-украинской войны.

Напомним, ранее американские законодатели-республиканцы, поддерживающие помощь Украине, заявили, что пророссийская пропаганда "проникла во мнения некоторых членов Конгресса США".

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