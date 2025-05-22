Евродепутаты выдвинули жесткие требования Венгрии из-за Орбана: детали

Виктор Орбан. / © Associated Press

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Группа депутатов Европейского парламента призвала Брюссель заморозить все финансирование для Венгрии . Политики заявляют об ограничении свободы в стране, подрыве демократии, несоблюдении законодательства и ценностей ЕС.

Об этом говорится в материале LRT .

Отмечается, что Венгрия под руководством премьер-министра Виктора Орбана "постоянно конфликтует с ЕС". В частности, глава венгерского правительства заморозил для страны миллиарды евро.

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Письмо подписали 26 депутатов Европейского парламента. В нем заявляют о том, что Будапешт не только не стремится к улучшениям, а в стране "наблюдается дальнейшая тревожная регрессия". В частности, парламентарии вспоминают недавно принятый закон, направленный на запрет ЛГБТ-парадов в венгерской столице, а также реформы, цель которых – подрыв независимости судов и подавление критиков правительства.

"Продолжать финансировать коррумпированный режим, открыто подрывающий европейские ценности, - неприемлемо. Поэтому мы призываем немедленно прекратить любое финансирование Венгрии, используя все доступные правовые инструменты", - говорится в заявлении евродепутатов.

Письмо, инициированное фракцией Зеленых, подписали также представители нескольких других парламентских фракций. В частности, члены правоцентристской ЕНП, центристской "Обновим Европу" и социал-демократической СДП.

Напомним, ранее в Европарламенте раскритиковали правление Виктора Орбана. В ЕС обеспокоены "рядом тревожных событий" в стране. По их убеждению, страна "стремительно движется в неправильном направлении" из-за ухудшения верховенства права.

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Заметим, что венгерский премьер известен своими громкими заявлениями в адрес Украины. В частности, он обвинил Киев в вмешательстве во внутренние дела Венгрии и в сотрудничестве с оппозиционной партией Тиса. По мнению Орбана, страна инициировала скоординированную кампанию по очернению Венгрии.

Премьер также дерзко заявил, что "Киев зашел слишком далеко". По словам главы венгерского правительства, якобы возникла "беспрецедентная ситуация", когда страна, не являющаяся членом НАТО и стремящаяся вступить в Альянс, "проводит согласованную, финансированную и организованную кампанию клеветы против государства-члена НАТО".

Дата публикации 22:52, 09.05.25 Количество просмотров 21 Шпионский скандал с Венгрией! Историческое решение министров из ЕС во Львове!