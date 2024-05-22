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Еврокомиссия анонсировала первый транш Украине от доходов замороженных российских активов

Еврокомиссия анонсировала первый транш Украине от доходов замороженных российских активов

Украина начнет получать деньги от доходов замороженных активов РФ / Фото: Associated Press

Теперь нужно максимально ускорить процесс.

В Европейской комиссии анонсировали первую выплату Украине по доходам от использования замороженных российских активов на территории Евросоюза в июле 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Такое решение поздравил вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис и подчеркнул, что сейчас нужно максимально ускорить процесс.

"Скорость остается ключевым фактором, и Комиссия продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле", — добавил он.

Решение о российских замороженных активах вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

"Ресурсы (по активам России. — Ред.) будут доступны для поддержки Украины, начиная с июля 2024 года, с выплатами дважды в год", — говорится в сообщении.

В 2024 году деньги от российских будут направлены на программу Ukraine Facility, которая предусматривает предоставление Украине экономической помощи. Речь идет о сумме 2,5-3 миллиарда евро.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Европа приближаются к использованию российских активов для помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Euroclear рассказали, когда российские активы будут конфискованы в пользу Украины.

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