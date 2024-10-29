Еврокомиссия готовит отчет о прогрессе стран-кандидатов на вступление в ЕС: что ждет Украину

Европейская комиссия пересматривает оценку прогресса стран, стремящихся стать членами ЕС на пути интеграции. В новом отчете, который будет представлен в среду, 30 октября, ЕК оценит прогресс стран-претендентов на вступление в блок, однако кандидатов предостерегли от больших ожиданий от нового отчета.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на слова источников, знакомых с содержанием отчета.

Исполнительный орган ЕС регулярно информирует о состоянии переговоров с кандидатами на членство, включая Украину, Молдову, Грузию, Турцию и страны Западных Балкан.

Этот процесс начался после референдума в Молдове, отмеченного российским вмешательством, и парламентских выборов в Грузии, после которых оппозиция заявила о ряде вопиющих нарушений.

По словам источников, в отчете комиссии будет отмечен прогресс Украины и Молдовы, но не будет официальных рекомендаций по продвижению кандидатов на пути вступления в ЕС.

"По иронии судьбы, страны, которые сделали сильнейшие шаги к членству в ЕС, были наиболее уязвимы к конфликту – Молдова и Украина", – сказал один из собеседников издания.

Еврокомиссия пока воздерживается от конкретных рекомендаций по текущему состоянию в Грузии. В понедельник, 28 октября, представитель ЕС призвал власти в Тбилиси "быстро, прозрачно и независимо расследовать" нарушения на выборах. В то же время, он подчеркнул, что страны-члены ЕС должны выбрать "путь для выхода из этой ситуации".

Министры 13 стран-членов, в частности Франции, Германии и Нидерландов, подписали 28 октября заявление, в котором подчеркнули, что нарушения на выборах в Грузии были "несовместимы со стандартами, ожидаемыми от кандидата" в члены ЕС. Они также осудили визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в страну.

Что касается Западных Балкан, президент комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе посетила регион, чтобы поддержать бодрое настроение заявителей. Но за исключением Албании, получившей зеленый свет для начала переговоров в начале этого месяца, и наиболее продвинувшейся на пути вступления в ЕС Черногории, нельзя отметить большой прогресс.

Напомним, вступление Украины в ЕС и НАТО поддержали бы более 80% украинцев, если бы соответствующие референдумы состоялись в ближайшее время. По результатам опроса центра Разумкова, больше всего сторонников вступления в НАТО и ЕС на западе Украины, меньше всего — на юге.

Читайте также: