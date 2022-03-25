Еврокомиссия готовит заключение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Еврокомиссия готовит заключение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Европейский Совет также подтвердил признание европейских стремлений и выбора Украины.

Страны-члены Евросоюза подтвердили признание европейских устремлений Украины. Теперь они ожидают выводов Европейской комиссии о готовности предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом идет речь в их выводах по результатам саммита Евросоюза.

"Европейский Союз поддерживает Украину и ее народ, и Европейский Совет подтверждает Версальскую декларацию, признавая европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. Европейский Совет повторяет свой запрос в Комиссию предоставить свое заключение в соответствии с положениями Договоров", — говорится на сайте Европейского совета.

Как отмечается, Европейский Союз и дальше будет оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украине в войне с Россией.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заключение Европейской комиссии по заявке Украины на вступление в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев.

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