Еврокомиссия обновила рекомендации по выдаче виз россиянам

Еврокомиссия предоставила обновленные рекомендации для государств-членов по выдаче виз и пограничному контролю для российских граждан на внешних границах ЕС.

Государствам-членам ЕС следует проводить более строгую оценку заявок россиян на туристические визы.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте Еврокомиссии.

"Недавняя эскалация войны в Украине со стороны РФ, в том числе и посредством военной мобилизации и фиктивных "референдумов", привела к увеличению количества граждан, включая призывников и их семьи, покидающих Россию", — говорится в сообщении.

Учитывая это, комиссия призывает к усилению контроля безопасности при выдаче виз россиянам и усилению пограничного контроля за полным соблюдением законодательства ЕС о предоставлении убежища.

Государства-члены должны применять серьезный подход к оценке обоснованности поездки. Это касается и российских граждан, спасающихся от военной мобилизации.

Консульства европейских стран должны внимательно изучать случаи обращения россиян за краткосрочной визой из-за границ РФ.

Еврокомиссия заявила, что само по себе наличие визы не дает автоматического права россиянам на въезд в Шенгенскую зону. При наличии оснований для аннулирования/отмены визы такое решение может быть одобрено пограничной службой независимо от государства-члена, выдавшего визу.

Кроме того, Еврокомиссия призывает государства-члены усилить проверки безопасности на внешних границах и соблюдать скоординированный подход на границах ЕС с Российской Федерацией, чтобы избежать того, что российский гражданин, которому было отказано во въезде на одной границе, мог быть принят другим.

"Сегодняшние указания приняты в контексте недавней эскалации войны президентом Путиным. Угроза безопасности реальна. ЕС защитит себя и наших граждан. Мы обеспечиваем согласованный и единый подход на внешних границах ЕС по отношению к российским гражданам, а также когда речь идет о применении строгих правил по выдаче краткосрочных". виз для российских граждан. В то же время Европа не закроет двери перед теми, кто действительно нуждается в защите", — сказала комиссар по внутренним вопросам Льва Йоханссон.

Напомним, что Европейский Союз расширит охват санкций, действующих в отношении аннексированного Крыма, на территорию других неподконтрольных украинскому правительству районов Украины.