Еврокомиссия обратилась к власти непризнанного Приднестровья из-за устроенного Россией энергетического кризиса

Молдова предложила Приднестровью помощь, одна сепаратистская власть отказалась от этого.
Еврокомиссия призвала сепаратистские власти в Приднестровье принять помощь от Молдовы по обеспечению региона энергоносителями из альтернативных источников после остановки поставок от российского "Газпрома".
Об этом заявила представитель ЕС Анита Хиппер, информирует Politico.
В Еврокомиссии заявили, что Молдова предложила Приднестровью помощь, одна сепаратистская власть отказалась от этого.
"Мы поощряем Тирасполь сотрудничать с Кишиневом для разрешения ситуации в интересах местного населения", – сказала Хиппер.
В понедельник премьер-министр Молдовы Дорин Речан обвинил Москву в разжигании противостояния.
"Это кризис, который Россия пытается спровоцировать в регионе, используя энергетику как оружие", — сказал он.
Он заявил, что Россия контролирует регион и не позволяет ему помогать дестабилизировать ситуацию. Кроме того, он добавил, что данная ситуация может привести к концу самопровозглашенной независимости Приднестровья.
Напомним, ранее сообщалось, что в Молдове рассказали, как в Тирасполе отреагировали на предложение помочь с покупкой газа.
Кроме того, мы ранее информировали, что Молдова срочно отключает подконтрольные себе села от энергосети Приднестровья.
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