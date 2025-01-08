Еврокомиссия обратилась к власти непризнанного Приднестровья из-за устроенного Россией энергетического кризиса

Молдова предложила Приднестровью помощь, одна сепаратистская власть отказалась от этого.

Еврокомиссия призвала сепаратистские власти в Приднестровье принять помощь от Молдовы по обеспечению региона энергоносителями из альтернативных источников после остановки поставок от российского "Газпрома".

Об этом заявила представитель ЕС Анита Хиппер, информирует Politico.

В Еврокомиссии заявили, что Молдова предложила Приднестровью помощь, одна сепаратистская власть отказалась от этого.

"Мы поощряем Тирасполь сотрудничать с Кишиневом для разрешения ситуации в интересах местного населения", – сказала Хиппер.

В понедельник премьер-министр Молдовы Дорин Речан обвинил Москву в разжигании противостояния.

"Это кризис, который Россия пытается спровоцировать в регионе, используя энергетику как оружие", — сказал он.

Он заявил, что Россия контролирует регион и не позволяет ему помогать дестабилизировать ситуацию. Кроме того, он добавил, что данная ситуация может привести к концу самопровозглашенной независимости Приднестровья.

Напомним, ранее сообщалось, что в Молдове рассказали, как в Тирасполе отреагировали на предложение помочь с покупкой газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что Молдова срочно отключает подконтрольные себе села от энергосети Приднестровья.

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