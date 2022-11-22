Европейская комиссия обнародовала предложение по установлению максимальной цены на газ на уровне 275 евро за МВт-час. Это вдвое больше текущей стоимости на рынке.

Еврокомиссия опубликовала предложение по установлению новой максимальной цены на газ. Речь идет о 275 евро за МВт-час.

Об этом пишет издание Financial Times.

Как отмечается, Европейская комиссия установила максимальную цену на газ в размере 275 евро за МВт-час. Это вдвое больше текущей стоимости на рынке.

Само же предложение предусматривает установление лимита цены газа по контрактам на месяц вперед. Оптовая стоимость будет удерживаться на уровне более 275 евро в течение двух недель, а также если разрыв между ценами на природный газ и СПГ будет превышать 58 евро в течение 10 торговых дней.

"Это не "серебряный шар", который снизит цены на газ, но это мощный инструмент, который мы можем использовать при необходимости, дополняя наши более структурные усилия для контроля за ценами", — подчеркнула комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Такой уровень цены на газ более чем вдвое выше текущего уровня в 120 евро за МВт-час. Однако летом цены на газ находились еще выше – кое-где дороже 300 евро.

Напомним, что Норвегия предоставит Украине грант почти на 200 млн евро для дополнительной закупки. Норвежские средства будут направлены в "Нафтогаз" через механизм поддержки от ЕБРР, который также выделяет 300 млн евро на соответствующие закупки газа.

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