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Еврокомиссия отказалась запретить поставки российского газа в Евросоюз
У Евросоюза не хотят рисковать потерей российского газа из-за санкций на фоне торговых переговоров с Соединенными Штатами.
В Еврокомиссии отказались от идеи запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) в пределах пакетов санкций против РФ.
Об этом информирует Reuters .
Источники издания сообщили, что в Еврокомиссии решили не настаивать на санкциях против российского СПГ из-за сопротивления отдельных чиновников, а также из-за неопределенности альтернатив этих поставок.
Один из чиновников заявил, что у Евросоюза не хотят рисковать потерей российского газа из-за санкций на фоне торговых переговоров с Соединенными Штатами.
Также несколько стран Евросоюза опасаются, что отказ от российского газа может создать зависимость от поставок энергетики из Соединенных Штатов, которые являются третьими поставщиками в ЕС после РФ и Норвегии.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия обдумывает план, который мог бы помочь возобновить поставки газа из Украины в Словакию .
Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал задушить РФ санкциями после ужаса в Сумах .