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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Еврокомиссия отказалась запретить поставки российского газа в Евросоюз

У Евросоюза не хотят рисковать потерей российского газа из-за санкций на фоне торговых переговоров с Соединенными Штатами.

Еврокомиссия не будет запрещать импорт газа из РФ

Еврокомиссия не будет запрещать импорт газа из России / © Associated Press

В Еврокомиссии отказались от идеи запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) в пределах пакетов санкций против РФ.

Об этом информирует Reuters .

Источники издания сообщили, что в Еврокомиссии решили не настаивать на санкциях против российского СПГ из-за сопротивления отдельных чиновников, а также из-за неопределенности альтернатив этих поставок.

Один из чиновников заявил, что у Евросоюза не хотят рисковать потерей российского газа из-за санкций на фоне торговых переговоров с Соединенными Штатами.

Также несколько стран Евросоюза опасаются, что отказ от российского газа может создать зависимость от поставок энергетики из Соединенных Штатов, которые являются третьими поставщиками в ЕС после РФ и Норвегии.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия обдумывает план, который мог бы помочь возобновить поставки газа из Украины в Словакию .

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал задушить РФ санкциями после ужаса в Сумах .

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