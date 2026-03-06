Еврокомиссия отреагировала на угрозы Зеленского Орбану

Виктор Орбан и Владимир Зеленский и Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Европейская комиссия считает, что президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, с которым, по его словам, будут общаться ВСУ, угрожал государству-члену ЕС.

Об этом сказал заместитель спикера Еврокомиссии Олоф Хилл в комментарии журналистам в пятницу, 6 марта, передает Euractiv.

По его словам, в Европейской комиссии считают формулировки Зеленского «неприемлемыми».

Реклама

«Не должно быть угроз в отношении государств-членов ЕС», — подчеркнул Хилл.

Что сказал Зеленский: реакция Венгрии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что «один человек в ЕС» не будет блокировать транш в $90 млрд.

«Иначе дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам, пусть они ему звонят и будут общаться с ним на своем языке», — заявил он.

Эти слова вызвали резонанс среди венгерских политиков.

Реклама

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что заявление Зеленского «переходит все границы».

«Никто не может угрожать Венгрии или ее премьер-министру», — сказал он.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан также пафосно заявил, что слова Зеленского касаются не его лично, а всей страны.

На защиту Орбана, как ни странно, также встал его непримиримый политический конкурент, лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр.

Реклама

«Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать ни одному венгру. Ни правительству Орбана, которое уходит в отставку, ни будущему правительству», — сказал он.

Угрозы и провокации Венгрии

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил силой возобновить работу нефтепровода «Дружба» и заявил, что не будет заключать с Украиной никаких соглашений и не пойдет ни на какие компромиссы.

После этого в Венгрии без объяснения причин задержали два автомобиля инкассаторской службы «Ощадбанка», которые осуществляли регулярную перевозку ценностей между Raiffeisen Bank Austria и украинским банком.

Представители Еврокомиссии отказались комментировать ситуацию с задержанием семерых граждан Украины в Венгрии. Они заявили, что информация на данный момент является новой и требует проверки.