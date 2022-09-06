Еврокомиссия предлагает не признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины

Европейская комиссия поддержала предложение о непризнании российских паспортов, изданных на оккупированных территориях Украины.
Россия пытается паспортизировать украинское население на неподконтрольных территориях Украины, в частности, в Херсонской и Запорожской областях. Поэтому Еврокомиссия предложила ЕС не признавать подобные паспорта.
Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
"Государства-члены не должны признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины, действительными документами для получения визы и пересечения внешних границ ЕС. Это законодательное предложение обеспечит обязательный подход, применяемый во всех государствах-членах, заменяя добровольные действия, предпринятые государствами- членами после незаконной аннексии Крыма", — говорится в заявлении ЕК.
Следует отметить, что для официального утверждения решения соответствующее предложение должно быть поддержано Европейским парламентом.
Евросой также не признает российские паспорта, выдаваемые жителям Крыма после его аннексии и временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.
Напомним, Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Теперь его должен утвердить Европейский совет. В случае одобрения Евросоветом новые правила пересечения границы с ЕС для россиян вступят в силу с понедельника, 12 сентября.
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