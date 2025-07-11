Российский танкер / © скриншот с видео

Реклама

Европейская комиссия на этой неделе представит новый подход к установлению предельной цены на российскую нефть — в виде плавающего механизма. Это решение является частью усилий по одобрению 18-го пакета санкций против России, до сих пор блокируемого отдельными государствами-членами ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

По информации четырех источников в Европейском Союзе, Еврокомиссия работает над механизмом, позволяющим автоматически изменять лимит цен на российскую нефть в соответствии с колебаниями мирового рынка.

Реклама

Целью этого подхода является убедить скептически настроенные страны в эффективности санкций и снять их сопротивление.

Отмечается, что механизм все еще прорабатывается, но речь идет о более автоматизированном процессе пересмотра предельной цены, чтобы она соответствовала мировой стоимости сырой нефти.

По словам одного из европейских чиновников, окончательный лимит пока неизвестен, однако отправной точкой обсуждений является отметка чуть выше 45 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что Венгрия будет готова отказаться от российской нефти, если возобновит свою работу трубопровод «Одессы — Броды».

Реклама

Мы ранее информировали, что канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к руководству Словакии с призывом прекратить блокировку нового пакета санкций Евросоюза против России.